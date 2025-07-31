İmamoğlu olmazsa adaylığını koyacak mı? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA BEN DE DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylığına dair konuşan Özel, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim" dedi.

"SEÇİM AKŞAMI GENEL BAŞKAN OLARAK TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPMAK İSTERİM"

Özel, konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Ben aday değilim. Seçim akşamı, iktidarı değiştiren partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmak isterim, başka hesabım yok. ‘En doğru adayı belirleriz’ deyince ‘Vay efendim kendi aday olacak…’ Bütün üyelerle adayı belirledik, olamazsa gümbür gümbür kim yapacaksa onu yaparız. Cinsiyet sınırı da yok"