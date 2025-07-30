CHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kararını verdi! Özgür Özel bizzat açıkladı

TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP lideri Özgür Özel komisyonda nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını söyleyerek "Komisyona katılıyoruz. 10 arkadaşımızı da yarın bildireceğiz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de de bir komisyon kurulmasına karar verildi. 51 kişiden oluşacak komisyon için MHP ve DEM Parti isimleri açıkladı. İyi Parti ise komisyona katılmayacağını duyurdu.

Partilerin perşembe gününe kadar isimleri bildirmeleri gerekirken CHP ise komisyona katılmak için 'nitelikli çoğunluk kuralını' şart koşmuştu. Bugün açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, komisyonla ilgili karara vardıklarını söyledi.

10 İSMİ YARIN BİLDİRECEKLER

Silivri'de konuşan Özel, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Murat Emir'i arayıp nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. Biz komisyona katılıyoruz. 10 arkadaşımızı da yarın bildireceğiz" ifadelerini kullandı.