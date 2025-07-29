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DEM Parti "Terörsüz Türkiye" isminden rahatsız olmuştu! MHP'li isim komisyona yeni ad buldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti &quot;Terörsüz Türkiye&quot; isminden rahatsız olmuştu! MHP&#039;li isim komisyona yeni ad buldu
DEM Parti, Terör, Türkiye, MHP, Komisyon, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir dönemden geçilirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" demişti. Bu sözlerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı paylaşımda komisyon için farklı bir isim kullandı, işte detaylar.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve kritik bir döneme girilen "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

"KOMİSYONUN İSMİNDEN RAHATSIZIZ"

Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye Komisyonu" ismini hedef alan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" demişti.

"KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU"

Bu sözler siyaset kulislerinde gündem olurken MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. MHP'nin komisyon üyeleriyle birlikte Bahçeli'yi ziyaret eden Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye için Gazi Mecliste oluşturulan “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” üyeleri: Sayın Muhammed Levent Bülbül, 
Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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