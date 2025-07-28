Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sürecin ismi DEM Partili Koçyiğit'i rahatsız etti: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Sürecin ismi DEM Partili Koçyiğit'i rahatsız etti: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürecin ismi DEM Partili Koçyiğit&#039;i rahatsız etti: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir dönemde geçilirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve kritik bir döneme girilen "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Koçyiğit, sürecin ismiyle ilgili tartışılacak ifadeler kullandı. "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sancaktepe'de aile içi cinayet! Anne ve babasını bıçakladı, kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de deprem! Toplu şekilde istifa ettiler - GündemCHP'de deprem! Toplu şekilde istifa ettilerDEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonuna vereceği isimleri belirledi - GündemDEM'in komisyon üyeleri belli olduAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi - GündemEtkin pişmanlıktan yararlandı, cezaevinden tahliye edildiEkrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme! - Gündemİmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme!Kabine bugün toplanıyor! Gündem yoğun: Orman yangınları, terörsüz Türkiye, Gazze... - GündemKabine bugün toplanıyor! Masada birçok konu varMarket, manav, kasap... Karekod uygulaması bugünden itibaren zorunlu oldu - GündemBugün başladı! Her adım takip edilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...