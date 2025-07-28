Sürecin ismi DEM Partili Koçyiğit'i rahatsız etti: Şiddetle karşı çıkıyoruz

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir dönemde geçilirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve kritik bir döneme girilen "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Koçyiğit, sürecin ismiyle ilgili tartışılacak ifadeler kullandı. "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim"