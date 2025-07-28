Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonuna vereceği isimleri belirledi

DEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonuna vereceği isimleri belirledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonuna vereceği isimleri belirledi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP'nin ardından DEM Parti de Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için üyelerini belirledi. DEM Parti komisyona 4 üye verecek.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, TBMM'de kurulacak komisyona çevrildi.

İlk olarak MHP komisyona vereceği üyelerini duyurdu. Bu isimler Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut oldu. 

DEM Parti de beklenen açıklamayı yaparak Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in komisyonda olacağını duyurdu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Köy küle döndü, bir tek o sağlam kaldı! Görenler şaşkına dönüyorYangın felaketi sürerken skandal video! Ünlü ismin sözleri kan dondurdu: Büyük tepki çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi - GündemEtkin pişmanlıktan yararlandı, cezaevinden tahliye edildiEkrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme! - Gündemİmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme!Kabine bugün toplanıyor! Gündem yoğun: Orman yangınları, terörsüz Türkiye, Gazze... - GündemKabine bugün toplanıyor! Masada birçok konu varMarket, manav, kasap... Karekod uygulaması bugünden itibaren zorunlu oldu - GündemBugün başladı! Her adım takip edilecekGoogle'dan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili itiraf: Gerekli uyarı yapılmadı - Gündem"Asrın felaketi" ile ilgili çok konuşulacak itirafBursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - GündemBursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...