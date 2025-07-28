DEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonuna vereceği isimleri belirledi

MHP'nin ardından DEM Parti de Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için üyelerini belirledi. DEM Parti komisyona 4 üye verecek.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, TBMM'de kurulacak komisyona çevrildi.

İlk olarak MHP komisyona vereceği üyelerini duyurdu. Bu isimler Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut oldu.

DEM Parti de beklenen açıklamayı yaparak Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in komisyonda olacağını duyurdu.