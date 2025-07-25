Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti MYK son gelişmeleri ele aldı: Terörsüz Türkiye'de problem yok

AK Parti MYK son gelişmeleri ele aldı: Terörsüz Türkiye'de problem yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti MYK son gelişmeleri ele aldı: Terörsüz Türkiye&#039;de problem yok
AK Parti, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK Toplantısı, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu. Komisyonun yakında kurulacağını belirten Erdoğan, sürecin dikkatle takip edildiğini vurguladı ve "Enfekte edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında ağırlıklı gündem Terörsüz Türkiye süreci oldu. Süreci değerlendiren ve kurmaylarına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Süreçle ile ilgili çalışmalar iyi gidiyor. Kazasız, belasız, bir zarar görmeden Meclis aşamasına taşıdık. Dikkatle takip ediyoruz, komisyonu kuracağız. Siz de süreç ile ilgili söylemlerinize dikkat edin. Sürecin enfekte edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dediği öğrenildi.

İSMİ YAKINDA BELLİ OLACAK

Edinilen bilgilere göre toplantıda, AK Parti TBMM grubu, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili Erdoğan ve üyeleri bilgilendirerek “Komisyonu bu yaz hemen kuralım, Meclis’in açılış tarihi olan 1 Ekim’e kadar aralıksız çalışalım. Meclis açıldığında da gerekli görülen kanuni düzenlemeleri hayata geçirelim” önerisini yaptı.

Komisyona katılacak AK Partililer ile komisyonun isminin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD, Kuzey Kore'nin gelir ağına darbe vurdu! 1 şirket ve 3 kişiye yaptırım15 Temmuz Derneği'nden çıkarma: Darbeci FETÖ dört kıtada anlatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz Derneği'nden çıkarma: Darbeci FETÖ dört kıtada anlatılacak - GündemDarbeci FETÖ dört kıtada anlatılacakTürkiye'nin huzuru Suriye'den başlar! Mehmetçiğin Şam görevi için geri sayım başladı - GündemMehmetçiğin Şam görevi için geri sayım başladıAB ile tekrar masadayız! Vizeden sonra sıra üyelikte - GündemVizeden sonra sıra üyelikteErdoğan'dan Minguzzi talimatı! Yeni sistem tartışması, çocuk katiller yetişkinler gibi yargılanabilecek mi? - GündemÇocuk katiller yetişkinler gibi yargılanabilecek mi?Kıbrıs'ta da Libya ile omuz omuzaydık! Eski Büyükelçi harekâtın bilinmeyen yönlerini anlattı: Uçakların koltuğunu söküp silah taşıdık - GündemKıbrıs'ta da Libya ile omuz omuzaydık!Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi! Türkiye onu acı hikayesiyle tanıyordu - GündemŞehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...