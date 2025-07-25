AK Parti MYK son gelişmeleri ele aldı: Terörsüz Türkiye'de problem yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu. Komisyonun yakında kurulacağını belirten Erdoğan, sürecin dikkatle takip edildiğini vurguladı ve "Enfekte edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında ağırlıklı gündem Terörsüz Türkiye süreci oldu. Süreci değerlendiren ve kurmaylarına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Süreçle ile ilgili çalışmalar iyi gidiyor. Kazasız, belasız, bir zarar görmeden Meclis aşamasına taşıdık. Dikkatle takip ediyoruz, komisyonu kuracağız. Siz de süreç ile ilgili söylemlerinize dikkat edin. Sürecin enfekte edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dediği öğrenildi.

İSMİ YAKINDA BELLİ OLACAK

Edinilen bilgilere göre toplantıda, AK Parti TBMM grubu, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili Erdoğan ve üyeleri bilgilendirerek “Komisyonu bu yaz hemen kuralım, Meclis’in açılış tarihi olan 1 Ekim’e kadar aralıksız çalışalım. Meclis açıldığında da gerekli görülen kanuni düzenlemeleri hayata geçirelim” önerisini yaptı.

Komisyona katılacak AK Partililer ile komisyonun isminin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.