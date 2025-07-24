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AK Partili vekilden Ali Koç'a tepki: Kimsenin hakkı yok!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Partili vekilden Ali Koç&#039;a tepki: Kimsenin hakkı yok!
Ali Koç, Fenerbahçe, Güvenlik, Stadyum, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, stadyum güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklama olay çıkardı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, "Statlarda güvenlik hizmetleri için ödenen parayı devlet yüklenmelidir" sözlerine tepki gösterdi.

Ali Koç, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda stadyumlardaki güvenlik harcamalarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, "Kulüplerin yayın geliri 170 milyon dolar. Sadece emniyet görevlilerine yapılan ödeme 8 milyon dolar. Güvenlik hizmetleri için ödenen parayı devlet yüklenmelidir" dedi.

AK Partili vekilden Ali Koç'a tepki: Kimsenin hakkı yok! - 1. Resim

"YÜK" TEPKİSİ

Söz konusu açıklama, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu tarafından eleştirildi. Tipioğlu, "Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları 'yük' olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir" dedi.

"İLK SAFTA DURAN KAHRAMANLAR"

Bir dönem Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü de yapan Tipioğlu, "Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır" ifadelerini kullandı.

AK Partili vekilden Ali Koç'a tepki: Kimsenin hakkı yok! - 2. Resim

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır. Onlar sadece bir müsabakanın değil, milletin huzurunun ve devletin itibarının teminatıdır. Kamu düzenini sağlamak için fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, takdiri ve teşekkürü hak etmektedir. Bu fedakâr görevi "yük" gibi görmek, hakkaniyetle bağdaşmaz; polisimizin onuruna gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir. Onlara minnet borçluyuz; bunu asla unutmuyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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