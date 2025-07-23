Ali Koç'a söz vermişti! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye neden transfer olmadı? Tüm yaşananlar...

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleriyle uzun süredir spor gündeminden düşmüyor. 31 yaşındaki yıldızın, Ali Koç'la gerçekleştirdiği görüşmede olumlu cevap vermesine karşın daha sonra karar değiştirme sebebi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu ile görüşme yaptığı ve milli futbolcudan "Gelirim" cevabını aldıktan sonra harekete geçtiği öne sürülmüştü.

12 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Sözcü'de yer alan habere göre; Çalhanoğlu'nun menajeri ile Bodrum'da görüşen sarı-lacivertli yöneticiler, 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Galatasaraylı olduğu yönünde açıklamaları bulunan milli futbolcunun, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki sert tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği iddia edildi.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, henüz resmi teklif yapmadığı ve Inter'in 23 Temmuz'daki kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu için bekleme kararı aldı.