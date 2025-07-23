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Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri düğümü çözdü: Inter'de kalacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu&#039;nun menajeri düğümü çözdü: Inter&#039;de kalacak!
Hakan Çalhanoğlu, Inter, Menajer, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ne G.Saray’dan ne de F.Bahçe’den resmî bir teklif aldıklarını belirten menajer Stipic-Wipfler, “Birçok telefon görüşmesi oldu ama karar vericilerden ses çıkmadı” dedi.

Son bir haftadır futbol gündemini meşgul eden Hakan Çalhanoğlu hakkında menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun önümüzdeki sezon da İnter’de yoluna devam edeceğini söyleyen menajer “Birçok telefon görüşmesi, konuşma oldu. Bu konuda da birçok haber yapıldı, özellikle de dijital medyada. Bunlar olabilir ancak bu süreçte karar vericiler arasında düzgün bir iletişimle ilerlemeliyiz. Hakan, gelecek yıl İnter’de olacak” ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri düğümü çözdü: Inter'de kalacak! - 1. Resim

HAKAN TAM BİR TÜRK

Hakan’ın İnter’deki durumunun tartışılması hakkında konuşan Stipic-Wipfler, “Bu tür konular (Marotta ve Lautaro’nun açıklamaları) kulüp içinde konuşulacaktır. Hakan Çalhanoğlu, İnter’de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hakan’ın küçükken Galatasaray taraftarı olması hakkında da konuşan menajer “Hakan’ın genetiğinde bütünüyle bir Türklük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Galatasaray’dan bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray’ın başka planları var” sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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