Galatasaray ile Shakhtar Donetsk arasındaki Tete davası sonuçlandı

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ve Brezilyalı futbolcu Tete arasında uzun süredir devam eden dava, tarafların uzlaşmasıyla kapandı. Sarı-kırmızılı kulübün sorumluluğu 1 milyon Euro ile sınırlı kaldı.

Galatasaray ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ve futbolcu Mateus Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sona erdi. FIFA'da başlayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınan dava, 22 Temmuz 2025'te yapılan duruşmada tarafların anlaşmaya varmasıyla kapatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00 Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."