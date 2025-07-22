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Galatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor!
Galatasaray, Transfer, Stuttgart, Bundesliga, Fransa, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stuttgart’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enzo Millot’un Galatasaray’la her konuda anlaştığı öne sürüldü. Transferde sona gelindi.

Yeni sezonda kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Almanya'dan önemli bir ismi transfer etmek üzere. Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu Enzo Millot'un sarı-kırmızılılarla her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor! - 1. Resim

ASLAN'A SICAK BAKIYOR

Kicker'ın haberine göre, Millot'un adı uzun süredir Fransa'ya dönüşle anılsa da, gelen tekliflerin beklentileri karşılamaması üzerine Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, oyuncu ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor! - 2. Resim

Ocak 2024'te sözleşmesini 2028'e kadar uzatan genç oyuncunun kontratında 16-18 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Galatasaray'ın bu bedelin alt sınırını ödeyerek transferi bitirmesi bekleniyor.

Millot, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 113 resmi maçta 22 gole katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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