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Galatasaray’dan dev hamle! Bankalar Birliği borcu sıfırlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray’dan dev hamle! Bankalar Birliği borcu sıfırlandı
Galatasaray, Bankalar Birliği, Borç, Kredi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki borçlarının tamamının ödendiğini duyurdu.

Galatasaray’dan dev hamle! Bankalar Birliği borcu sıfırlandı - 1. Resim

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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