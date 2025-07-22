Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinden net açıklama geldi. Ünlü menajer, "Hiçbir kulüple görüşme yapmadık. Hakan gelecek sezon Inter’de olacak" dedi.

Son günlerde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için cephesinden resmi açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri, TRT Spor'a yaptığı açıklamada çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Milli futbolcunun menajeri, geleceğiyle ilgili net konuştu:

"Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak."

Ayrıca menajer, Hakan'ın çocukluk yıllarında Galatasaray'a sempati duyduğunu kabul ederken, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun menajeri, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." açıklamalarını yaptı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.