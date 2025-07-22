Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu&#039;nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinden net açıklama geldi. Ünlü menajer, "Hiçbir kulüple görüşme yapmadık. Hakan gelecek sezon Inter’de olacak" dedi.

Son günlerde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için cephesinden resmi açıklama geldi. Milli futbolcunun menajeri, TRT Spor'a yaptığı açıklamada çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - 1. Resim

Milli futbolcunun menajeri, geleceğiyle ilgili net konuştu:

"Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak."

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - 2. Resim

Ayrıca menajer, Hakan'ın çocukluk yıllarında Galatasaray'a sempati duyduğunu kabul ederken, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - 3. Resim

Yıldız oyuncunun menajeri, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." açıklamalarını yaptı. 

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MasterChef Hilal kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Ağca'nın hayatı gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaşmaya vardık - SporF.Bahçe ve G.Saray gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaştık!Galatasaraylıların uzun süredir beklediği müjde geldi! Tarihi imzayı Okan Buruk duyurdu: Transfer bitti - SporTarihi imzayı Okan Buruk duyurdu: Transfer bitti!Süper Lig'in gol kralıydı! Yeni görevine başladı: İşimiz zor! - SporSüper Lig'in gol kralıydı! Yeni görevine başladı: İşimiz zorBakan Yerlikaya talimatı verdi! Protokol tribününe giriş için yeni kural - SporProtokol tribününe giriş için yeni kuralFIFA'dan Türk kulübüne ceza! 3 dönem transfer yasağı geldi - SporFIFA'dan Türk kulübüne ceza!Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 4 futbolcu listede yok - SporBeşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu! 4 oyuncu listede yok
Sonraki Haber Yükleniyor...