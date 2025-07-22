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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaşmaya vardık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaşmaya vardık
Granit Xhaka, Sunderland, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka'nın yeni takımı netleşiyor. Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan deneyimli futbolcunun menajeri, anlaştıkları kulübü duyurdu.

Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Granit Xhaka, transfer döneminin gözde oyuncuları arasında yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresine dair flaş bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Açıklama geldi: Anlaşmaya vardık - 1. Resim

SUNDERLAND İLE ANLAŞTI

NTV Spor'un Sky Sport DE'den aktardığı habere göre; Xhaka'nın menajeri Jose Noguera, İsviçreli futbolcunun transferi için İngiliz ekibni Sunderland ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

BAYER LEVERKUSEN'E ÇAĞRI

Noguera, "Sunderland ile prensip anlaşmasına vardık. Granit, Premier Lig'e dönmek istiyor. Sunderland onu heyecanlandırıyor. Leverkusen'in ayrılma isteğine saygı duymasını ve kulüplerin yakında bir anlaşmaya varmasını umuyoruz" dedi.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdiği haberleriyle spor gündemine gelmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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