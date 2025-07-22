Nihat Kahveci'den sert Fenerbahçe yorumu: Ne başkan kalır ne Mourinho!

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni sezona kötü başlaması durumunda neler yaşanacağını anlattı, tahminlerini paylaştı. O sözler, sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu'nda Feyenoord ile eşleşti.

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin yeni sezona kötü başlaması durumunda yaşanacak senaryoya dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

"NE BAŞKAN, NE YÖNETİM KALIR"

Sarı-lacivertlilerin elenme ihtimaline değinen Kahveci, "Fenerbahçe, Feyenoord'u geçemedi. Ligde 2-3 maç, ağustos ayında herhangi bir puan kaybı sonrası ne başkan ne yönetim ve Mourinho da kalmaz. Seçimde gider yeni teknik direktör gelir. Normali budur" dedi.

"TAM DEPRESYONA GİRERLER"

"Ne olacağını bilemem ama başka camiada zaten hiçbir başkan 7 yıl şampiyon olmadı mı kalamıyordu, Fenerbahçe'de kalıyor" diyen Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho geliyor, ligin ilk maçından itibaren 'Bu ligin şampiyonu belli' diyor. Maç sonu hiç futbol konuşmuyor, hep saha dışını konuşuyor. 11 puan fark yiyor ve kalıyor.

Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçemezsen, ligde puan kaybedersen Fenerbahçe taraftarları zaten yıllardır hayal kırıklığı yaşıyor, tam depresyona girerler. Yönetimin, Mourinho'nun devam etmesi bu söylediğim durumda bana çok anormal gelir. Devam da ederlerse şaşırmam.