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Adı Beşiktaş ile anılıyor! Portekiz basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adı Beşiktaş ile anılıyor! Portekiz basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu&#039;dan ayrılık kararı
Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Galatasaray, Orkun Kökçü, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun da, Portekiz ekibinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Eylül 2024'e Benfica kariyerine başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis kazandırmıştı.

Galatasaray'dan geçtiğimiz yıl 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan ve ilk sezonunda Portekiz Lig Kupası'nı kazanan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Adı Beşiktaş ile anılıyor! Portekiz basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı - 1. Resim

"BENFICA'DAN AYRILACAK"

HT Spor'un Portekiz basınından Record'dan aktardığına göre; 26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncunun, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Portekiz kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş ile anılıyor.

Adı Beşiktaş ile anılıyor! Portekiz basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı - 2. Resim

53 MAÇTA 16 GOL, 13 ASİST

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Benfica'da 53 maça çıktı. Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 3 bin 444 dakikada 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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