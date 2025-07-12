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Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım
Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Galatasaray, Evlilik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendikten sonra eşiyle birlikte ilk kez paylaşım yaptı.

Galatasaray'da yıldızını parlattıktan sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

Başarılı isim, geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nikah masasına oturmuştu. Adı son günlerde birçok transfer iddiasıyla gündeme gelen Aktürkoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım - 1. Resim

EVLİLİK SONRASI İLK PAYLAŞIM

Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası eşiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Başarılı futbolcu, eşi Ceren'le birlikte çekildiği ayna pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım - 2. Resim

ÇİFTE YORUM YAĞDI

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak ile olan karesi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları çiftin birbirine yakıştığını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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