Avrupa’da Benfica, Türkiye’de Fenerbahçe! Futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi
Futbol kulüpleri, ocak-haziran döneminde hisse senedi piyasalarında iyi bir performans sergiledi. Önde gelen futbol kulüplerinin yılın ilk yarısında 6’sı değer kazanırken, 2’si değer kaybetti.
Yılın ilk 6 ayında yatırımcısına Portekiz ekibi Benfica yüzde 61,9, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 25,2 İskoç ekibi Celtic yüzde 16,4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 3, İtalyan ekibi Juventus yüzde 2,2 ve Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,5 kazandırdı.
TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE
Ülkemizde ise Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 13,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.
Yılın ilk 6 ayında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 18,4, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisseleri yüzde 43,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 48 değer kaybetti.