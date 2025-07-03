Borsada 6 aylık reel kayıp%-13,26: BİST 100’de 22 hisse ilk yarıda enflasyonu yendi!

Türkiye’de 6 aylık enflasyon %16,67 olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksinin ilk yarıda %1,2 prim yaptığı dikkatle alındığında, borsa, söz konusu dönemde reel olarak %-13,26 değer kaybetti. Endeks kapsamında yer alan 22 hisse ilk yarıda TÜFE’nin üzerinde performans göstererek yatırımcısını enflasyona karşı da korudu. Bu dönemde KUYAS, PASEU, GRTHO ve ASELS hisseleri %100’ün üzerinde getirili ile dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Temmuz ayına oldukça hızlı bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, yılın ilk yarısında %1,20 prim yaparak 9.948 puandan kapanış yapmıştı. İçeride zayıf gelen bilançolar ve yüksek faiz ortamı endeksi baskılarken; küresel tarafta da tarifeler ve jeopolitik gerilimler borsanın performansına yansımıştı.

REEL DEĞER KAYBI %-13,26

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından endeks ve BİST 100 kapsamındaki şirketlerin 6 aylık reel performansları da belli oldu. 6 aylık TÜFE %16,67 olurken, BİST 100 endeksi reel olarak %-13,26 değer kaybetmiş oldu. Endeks kapsamında yer alan 22 hisse, ilk yarıda TÜFE’nin üzerinde performans göstererek yatırımcısını enflasyona karşı da korudu.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTAN HİSSELER

31 Aralık 2024-30 Haziran 2025 kapanış fiyatlarına göre (BİST 100 kapsamında) enflasyondan daha fazla getiri sunun hisseler şöyle:

1- Kuyaş Yatırım (KUYAS): 64,20 TL (%210,14)

2- Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 88,25 TL (%198,55)

3- Graintürk Holding (GRTHO): 333,25 TL (%122,91)

4- Aselsan (ASELS): 150,80 TL (%108,00)

5- Efor Çay (EFORC): 117,70 TL (%101,02)

6- Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 8,15 TL (%81,27)

7- Ral Yatırım Holding (RALYH): 97,40 TL (%74,81)

8- Margün Enerji (MAGEN): 32,76 TL (%70,18)

9- Enerya Enerji (ENERY): 6,79 TL (%64,15)

10- Tekfen Holding (TKFEN): 108,80 TL (%51,01)

11- Halkbank (HALKB): 24,32 TL (%50,12)

12-GÜR-SEL Turizm (GRSEL): 286,00 TL (%46,37)

13- Enka İnşaat (ENKAI): 66,45 TL (%41,85)

14- Şekerbank (SKBNK): 6,59 TL (%40,33)

15- Emlak konut GYO (EKGYO): 18,00 TL (%35,74)

16- Türk Telekom (TTKOM): 58,85 TL (%35,35)

17- GEN İlaç (GENIL): 153,00 TL (%27,64)

18- Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 14,00 TL (%27,04)

19- Avrupakent GYO (AVPGY): 64,05 TL (%21,97)

20- Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 14,46 TL (%21,11)

21- Pegasus Havayolları (PGSUS): 257,00 TL (%20,66)

22- TAB Gıda (TABGD): 177,00 TL (%20,56)

BORSADA BEKLENTİLER

BİST 100’de ikinci yarının en önemli iki beklentisi, enflasyonda gerileme ve faizlerde düşüş olarak öne çıkıyor. Bugün açıklanan haziran verileri enflasyonda düşüş beklentisini de teyit ederken, dikkatler 24 Temmuz’daki TCMB faiz kararına çevrildi. Bu toplantıda TCMB’nin indirimlere başlaması bekleniyor.

Analistler, endeksin 9.800-10.000 destek bölgesi üzerinde tutunması halinde, yükseliş ivmesinin de devam edebileceğini öngörüyor. Gelecek 12 aylık dönemde endeks hedefleri ise 13.000-14.000 bandında oluşmaya başladı.