Haziran enflasyonunun ardından... İşte ilk yarıda yatırım araçlarının reel getirisi!

6 aylık enflasyonun %16,67 olarak açıklanmasının ardından, yatırım araçlarının ilk yarıdaki reel getirileri de ortaya çıktı. Gram altın ilk 6 ayda %21,86 reel getiri ile ilk sırada yer aldı. Euro, Para Piyasası Fonları, TL mevduat ve Borçlanma Araçları Fonları da reel getiri sundu. Ocak-Haziran 2025 döneminde dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %-3,45 ve borsa da (BİST 100) %-13,26 oranında reel kayıp yaşadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyonunun ardından 6 aylık TÜFE %16,67 olarak gerçekleşti. Böylece yatırım araçlarının yılın ilk yarısında reel getirileri de belli oldu. Ocak-Haziran 2025 döneminde yatırım araçlarının “nominal” getirileri ve haziran ayı kapanış fiyatları şöyle gerçekleşmişti:

Gram altın: 4.241 TL (%42,17)

Euro: 46,96 TL (%28,23)

Para Piyasası Fonları: %24,60 (TEFAS/Ortalama)

TL Mevduat: %22 (Kümülatif/ortalama)

Borçlanma Araçları Fonları: %20,04 (TEFAS/Ortalama)

Dolar: 39,80 TL (%12,65)

Borsa (BİST 100): 9.948 (%1,20)

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ GETİRİLER

Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise ilk yarıda yatırım araçlarının “reel” getirileri şöyle:

Gram altın: %21,86

Euro: %9,91

Para Piyasası Fonları: %6,80

TL Mevduat: %4,57

Borçlanma Araçları Fonları: %2,89

Dolar: %-3,45

Borsa (BİST 100): %-13,26

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Piyasalarda ilk yarıda ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmuştu. Ayrıca devam eden jeopolitik riskler de piyasalarda yüksek volatiliteye sebep olmuştu. ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler, doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflattı. Dolar endeksi %-11,19 oranında değer kaybederek haziranda 96,75’ten kapanış yaptı.

ALTIN VE EURO YÜKSELDİ

Bütün bu denklemde güvenli liman olarak altın öne çıktı. 2025 yılına 2.625 dolardan başlayan ons altın, 6 ayda %25,82 yükseldi. Nisanda 3.500 dolarla rekor kıran ons, haziranda 3.303 dolardan kapanış yaptı.

EUR/USD paritesi de haziranı 1,1786’dan tamamladı ve ilk yarıda euro, dolar karşısında %13,84 prim yaptı. Eurodaki bu hareketlilik iç piyasadaki fiyatlamada da kendini gösterdi.

İÇERİDE SIKI PARA POLİTİKASI

İç piyasalarda enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası ilk yarıda devam etti. Borsada bilançoların zayıf gelmesi de piyasaları etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıktı. İlk yarıda döviz kurlarında sınırlı yükseliş, borsada zayıf performans dikkat çekerken; gram altın fiyatı, onstan aldığı destekle yılın ilk yarısında en fazla reel getiri sunan yatırım aracı olarak zirvede yer aldı.