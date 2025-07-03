Merkez Bankaları mayısta kaç ton altın aldı? Dikkat çeken Türkiye detayı!

Dünya Altın Konseyi verilerine göre mayıs ayında merkez bankaları net 20 ton altın alımı gerçekleştirdi. Kırgızistan 7 ton alımla ilk sırada yer alırken, Türkiye Merkez Bankası 6 tonla ikinci oldu. Singapur ise mayısta 5 ton ile satışlara öncülük etti. Bu arada 3 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.295 TL ve ons altın fiyatı 3.345 dolardan güne başlarken, dikkatler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatları ons bazında yılın ilk yarısında %25 değer kazanırken, merkez Banları da rezervlerini çeşitlendirmek için alımlara devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre mayıs ayında merkez bankaları net 20 ton altın alımı gerçekleştirdi. Ancak bu alım, son 12 aylık ortalamaya işaret eden 27 tonun altında kaldı.

TÜRKİYE’DEN 6 TON ALIM

Mayısta en fazla altın alımı, Kazakistan tarafından yapıldı. Kazakistan Ulusal Bankası, 7 ton alım yaparak toplam rezervlerini 299 tona çıkardı.

Türkiye Merkez Bankası mayısta 6 ton altın aldı ve yıl başından bu yana 15 tonluk alım gerçekleştirmiş oldu.

Polonya Ulusal Bankası da 6 ton alım yaptı ve 2025'te 67 ton alıma ulaşmış oldu.

KAMBOÇYA VE GANA ALDI

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Araştırma Analisti Marissa Salim tarafından paylaşılan verilere göre; Çin Halk Bankası ve Çek Ulusal Bankası, mayısta rezervlerine 2 ton altın eklerken, Kırgız Ulusal Bankası, Kamboçya Ulusal Bankası, Filipinler Merkez Bankası ve Gana Bankası da 1 ton alım yaptı.

SİNGAPUR 5 TON SATTI

Öte yandan Singapur, mayısta 5 ton ile satışlara öncülük etti. Onu Özbekistan ve Almanya 1 ton satışla takip etti. Yıl başından itibaren bakıldığında, Özbekistan 27 ton ile altında en büyük satıcı olmaya devam ediyor.

3 TEMMUZ 2025 ALTIN FİYATI

Bu arada (TSİ 06:50 itibarıyla) 3 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.295 TL ve ons altın fiyatı 3.345 dolardan güne başlarken, dün ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin çok altında gelmiş ve haziranda 33 bin kişilik düşüşe işaret etmişti. Altın fiyatları da düşük istihdam, zayıf dolar ve mali endişelerden destek bularak pozitif bir görünüm sergilemişti.

DİKKATLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Piyasalarda dikkatler bugün ise ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Haziranda istihdamda 120 bin artış bekleniyor. Bu rakamın altında kalacak bir verinin, FED’den faiz indirimi beklentilerini artırarak altın fiyatlarına da pozitif yansıyabileceği aktarılıyor. Onsta 3.370 dolar kritik direnç olarak gösteriliyor. Kuvvetli bir istihdam verisinin ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.