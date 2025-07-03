Bitcoin’de dikkat çeken hareketler! 3 haftanın zirvesini test etti

Kripto para birimi Bitcoin 109 bin 800 doları test ederek 3 haftanın zirvesini gördü ve tarihî zirvesine oldukça yaklaştı. Kısa vadeli düşüş trendinden çıkmaya çalışan BTC; ABD’de para arzında artış, zayıflayan dolar ve borsalardaki yükselişten destek buldu. Ayrıca kripto borsalarda BTC arzında düşüş de Bitcoin’e pozitif yansıyor. Analistler, 108 bin 500 doların korunmasının önemli olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi-Kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. BTC fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 109 bin 800 doları test etti ve son 3 haftanın zirvesini gördü. Bugünkü işlemlerde de BTC, sabah saatlerinde 108 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

DÜŞÜŞ TRENDİNİ ZORLUYOR

BTC’de yaşanan son yükselişle, mayıs ayında görülen 112 bin dolar zirvesinin ardından başlayan kısa vadeli düşüş trendinin de yukarı yönlü zorlandığı görülüyor. Analistler, bu trendin direnç noktası olarak öne çıkan 108 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada dünkü işlemlerde ABD’li ETF’ler kanalıyla 407,8 milyon dolarlık bir para girişi de dikkat çekti. Bu alımlar, salı günü gerçekleşen 342,2 milyon dolarlık para çıkışının ardından geldi. Rekora yaklaşan BTC fiyatı, son durumda zirve seviyenin yaklaşık %2,7 gerisinde bulunuyor.

PARA ARZI YÜKSELİYOR

Bitcoin’i destekleyen son gelişmelere bakıldığında ABD’de dolaşımdaki para miktarını gösteren M2 para arzı 22 trilyon dolara yaklaşarak zirve yaptı. Enflasyonist baskıların artabileceğine işaret eden bu göstergenin, geçmişten bu yana BTC fiyatı ile doğru orantılı olduğu biliniyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Öte yandan ABD’de ekonomisine yönelik mali endişeler, doları dünyada zayıflatmaya devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) 96,70 seviyesinden güne başlarken; bu fiyatlama, Şubat 2022’den bu yanan en düşük seviyelere işaret ediyor. Bitcoin’in, DXY ile ters orantılı hareket ettiği dikkat çekiyor.

BTC ARZINDA DÜŞÜŞ

ABD borsalarının ve NVIDIA hissesinin son günlerde yeni rekor seviyelerine ulaşması da Bitcoin’i destekliyor. BTC’nin borsalardaki arzında da düşüş yaşanıyor. Bu hafta Bitcoin arzı, Ağustos 2018’den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Arzdaki düşüş, satış baskısının azalacağına işaret ediyor.