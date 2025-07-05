BIST 100 bu hafta %9,26 prim yaptı: İşte borsada haftanın yükselen ve düşenleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %9,26 primle 10.275 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamında bu hafta FENER, OBAMS, MAVI, CWENE ve CIMSA en çok yükselen hisseler oldu. TUREX, BALSU, MAGEN, BINHO ve TKFEN ise en fazla düşen hisseler arasında yer aldı. Bankacılık Endeksinde bu hafta %12,87’lik prim öne çıkarken; analistler endekste 10.100 seviyesini ilk destek ve 10.380 seviyesini de ilk direnç olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda pozitif bir hafta geride kalırken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.275 puandan kapanış yaparak, haftalık bazda %9,26 prime imza attı. Son 2 haftalık süreçte Orta Doğu’da ateşkes, petrol fiyatlarının gerilemesi, CHP Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesi, enflasyonun haziranda %1,37 ile tahminlerin altında kalması ve Merkez Bankasından 24 Temmuz’da faiz indirimi beklentilerinin öne çıkması piyasalardaki pozitif havayı destekledi. Geçen hafta sektör, hisse ve fon performanslarına bakıldığında tablo şöyle oluştu:

EN ÇOK YÜKSELEN 3 SEKTÖR

1-Aracı Kurumlar (XAKUR): %18,70

2-Spor (XSPOR): %14,73

3-Bankacılık (XBANK): %12,87

EN AZ YÜKSELEN 3 SEKTÖR

1-Finansal Kiralama (XFINK): %0,59

2-Madencilik (XMADN): %0,69

3-Orman, Kâğıt, Basım (XKAGT): %2,11

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle:

1-Fenerbahçe Sportif (FENER): 13,77 TL (%31,09)

2-OBA Makarnacılık (OBAMS): 57,95 TL (%23,82)

3-Mavi Giyim (MAVI): 41,60 TL (%17,85)

4-CW Enerji (CWENE): 16,55 TL (%17,71)

5-Çimsa Çimento (CIMSA): 52,10 TL (%16,35)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler şöyle:

1-Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX): 11,02 TL (%-40,85)

2-Balsu Gıda (BALSU): 19,43 TL (%-4,19)

3-Margün Enerji (MAGEN): 33,00 TL (%-2,19)

4-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): 199,90 TL (%-1,19)

5-Tekfen Holding (TKFEN): 109,50 TL (%-0,90)

YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI

TEFAS’ta işlem gören “ana kategori” bazında fonların ortalama getirisi:

1-Hisse Senedi Fonları: %8,32

2-Borçlanma Araçları Fonları: %1,65

3-Kıymetli Madenler Fonları: %1,00

4-Para Piyasası Fonları: %0,91

BORSADA BEKLENTİLER

Geçen hafta BİST 100 endeksi en yüksek 10.379 puanı test ederek son 15 haftanın zirvesini de gördü. Analistler, kısa vadede 10.100-9.950 bandının önemli bir destek bölgesi olarak kendini gösterdiğini, muhtemel kâr satışları halinde bu bölgenin korunmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Yukarıda ise 10.380 seviyesinin ilk direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, bu direncin aşılması halinde 10.750 seviyesine varabilecek yükselişlerin söz konusu olabileceğini aktarıyor.