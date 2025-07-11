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Orkun yetmedi, Kerem de listede! Süper Lig ekibi vites yükseltti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun yetmedi, Kerem de listede! Süper Lig ekibi vites yükseltti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orkun Kökçü için Benfica ile görüşme halinde olan Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da sordu. Siyah-beyazlıların olumlu cevap alması halinde iki milli futbolcu bu kez Türkiye'de takım arkadaşı olacak.

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli başladı. Ligin devleri birbirleri ile yarışırken, Kerem Aktürkoğlu konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica forması ile 53 maça çıkan ve 16 gol-13 asistlik skor katkısı veren Aktürkoğlu, takımını zirve yarışında tutan isimlerden biri olmuştu. Ancak dünyaevine giren Aktürkoğlu'nun eşi ile birlikte Türkiye'ye dönmek istediği ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye karar verdiği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından birçok kulübün adı milli futbolcu ile anıldı. Bu kulüplerden birisi de Beşiktaş oldu.

Orkun yetmedi, Kerem de listede! Süper Lig ekibi vites yükseltti - 1. Resim

MUTLU OLMAYANA YER YOK

Portekiz basınında çıkan haberlere gör; milli futbolcu, Portekiz'de mutlu değil ve Benfica'dan ayrılmak istiyor. Haberde, Benfica Başkanı Rui Costa'nın kadrosunda 'mutlu olmayan oyuncuları istemediği' ve 20-25 milyon euro bandında gelecek bir bonservis bedeline Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazır olduğu aktarıldı.

AKTÜRKOĞLU İÇİN NABIZ YOKLADILAR

Öte yandan beIN Sports'ta yer alan habere göre; Orkun Kökçü için devrede olan Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun da durumunu sordu. Siyah-beyazlıların sadece Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bilgi aldığı ve resmi bir teklifte bulunulmadığı aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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