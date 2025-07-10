Beşiktaş'ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 20:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 20:43 - Güncelleme:

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Milli yıldız Orkun Kökçü'yü, Liverpool, Tottenham ve İnter istedi ama Beşiktaş aldı. Beşiktaş, Benfica ve Orkun Kökçü ile prensip anlaşmasına vardı. Portekiz basınının iddiasına göre Orkun Kökçü, İstanbul'da olacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş, yılın transferinde noktayı koydu. Liverpool, Tottenham ve İnter'in istediği Orkun Kökçü transferinde Benfica ile anlaşmaya varıldı. Portekiz basını milli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi açıkladı. İlgili Haber Orkun Kökçü, Beşiktaş'la anlaştı mı? Serdal Adalı bizzat açıkladı ORKUN KÖKÇÜ YARIN İSTANBUL'DA Portekiz basını A Bola, 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün bu cuma günü İstanbul'da olacağını açıkladı. CUMARTESİ GÜNÜ İMZA ATMASI BEKLENİYOR Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica'dan onay almak için 48 saat içinde tüm teminatları sunmayı hedefliyor. Siyah beyazlı yönetim, Benfica ile tüm detayları netleştirerek cumartesi günü Orkun Kökçü ile imza atmayı düşünüyor. İlgili Haber Beşiktaş'tan ayrılan Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Yeni maaşı dikkat çekti TRANSFER 30 MİLYON AVRO'YA MAL OLACAK Orkun Kökçü'nün, 25 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon avroluk bonus karşılığında Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor. Benfica transfer sonunda 30 milyon Euro bedel alacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak