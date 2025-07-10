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Beşiktaş'ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü&#039;nün İstanbul&#039;a geliş tarihi belli oldu
Orkun Kökçü, Beşiktaş, Benfica, Liverpool, Tottenham, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli yıldız Orkun Kökçü'yü, Liverpool, Tottenham ve İnter istedi ama Beşiktaş aldı. Beşiktaş, Benfica ve Orkun Kökçü ile prensip anlaşmasına vardı. Portekiz basınının iddiasına göre Orkun Kökçü, İstanbul'da olacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş, yılın transferinde noktayı koydu. Liverpool, Tottenham ve İnter'in istediği Orkun Kökçü transferinde Benfica ile anlaşmaya varıldı. Portekiz basını milli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi açıkladı.

ORKUN KÖKÇÜ YARIN İSTANBUL'DA

Portekiz basını A Bola, 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün bu cuma günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - 1. Resim

CUMARTESİ GÜNÜ İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica'dan onay almak için 48 saat içinde tüm teminatları sunmayı hedefliyor. Siyah beyazlı yönetim, Benfica ile tüm detayları netleştirerek cumartesi günü Orkun Kökçü ile imza atmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ta milli yıldız için mutlu son! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - 2. Resim

TRANSFER 30 MİLYON AVRO'YA MAL OLACAK

Orkun Kökçü'nün, 25 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon avroluk bonus karşılığında Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.  Benfica transfer sonunda 30 milyon Euro bedel alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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