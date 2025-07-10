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Beşiktaş'tan ayrılan Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Yeni maaşı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;tan ayrılan Immobile&#039;nin yeni takımı belli oldu! Yeni maaşı dikkat çekti
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu. Serie A ekiplerinden Bologna, yıldız golcüyü transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş'tanb 2.625.000 Euro fesih tazminatı alacak olan Immobile'nin Bologna'dan alacağı ücret ise dikkat çekti.

Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile'den istediğini alamayan Beşiktaiş, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 62 puanla 4. sırada bitirdi. Beşiktaş ile yolları ayrıan Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.

IMMOBİLE SERİE A'YA TRANSFER OLDU

İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.

Beşiktaş'tan ayrılan Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Yeni maaşı dikkat çekti - 1. Resim

MAAŞI GÜNDEM OLDU

Immobile, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 2.625.000 Euro fesih tazminatı alacak. 35 yaşındaki İtalyan golcü, senelik 6 milyon Euro kazanıyordu. Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Immobile, Serie A ekibinde yıllık 2 milyon Euro kazanacak. 

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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