Beşiktaş'tan ayrılan Immobile'nin yeni takımı belli oldu! Yeni maaşı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 18:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 18:13 - Güncelleme:

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu. Serie A ekiplerinden Bologna, yıldız golcüyü transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş'tanb 2.625.000 Euro fesih tazminatı alacak olan Immobile'nin Bologna'dan alacağı ücret ise dikkat çekti.

Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile'den istediğini alamayan Beşiktaiş, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 62 puanla 4. sırada bitirdi. Beşiktaş ile yolları ayrıan Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu. Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu. İlgili Haber Beşiktaş resmen açıkladı! Ante Zizic ile anlaşma tamam IMMOBİLE SERİE A'YA TRANSFER OLDU İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi. İlgili Haber Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı MAAŞI GÜNDEM OLDU Immobile, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 2.625.000 Euro fesih tazminatı alacak. 35 yaşındaki İtalyan golcü, senelik 6 milyon Euro kazanıyordu. Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Immobile, Serie A ekibinde yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak