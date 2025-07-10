Beşiktaş resmen açıkladı! Ante Zizic ile anlaşma tamam

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Zizic’i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı. Ante Zizic son olarak İtalya’nın Virtus Bologna takımında forma giydi. Ante Zizic, 2025-2026 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı" denildi.

28 yaşındaki basketbolcu 2016 yılında NBA draftında Boston Celtics tarafından 1'inci tur 23'üncü sıradan seçildi ve Cleveland Cavaliers'ta forma giydi.

ÜLKEMİZDE FORMA GİYMİŞTİ

Profesyonel kariyerine ülkesinin Cibona Zagreb takımında başlayan Ante Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te oynadı. Zizic geçtiğimiz sezonu Virtüs Bologna'da geçirdi.