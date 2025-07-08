A Milli Takım'da bir dönem sona erdi! Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun'un sözleşmesinin sona erdiğini ve yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ayrılığı resmen açıkladı.



TBF, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 yıldır başantrenör olarak görev yapan Ekrem Memnun'un sözleşmesinin sona erdiğini ve yolların ayrıldığını açıkladı.

"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük görevini yürüten Sayın Ekrem Memnun’un federasyonumuz ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona ermiştir.

Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ekrem Memnun’a bundan sonraki kariyerinde de başarılar diler, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz."