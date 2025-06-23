TBF'den Beşiktaş'a ceza! Karar oybirliği ile alındı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off final serisi 3'üncü maçında yaşanan olaylar sebebiyle 2 ayrı ihlalden Beşiktaş Kulübü'ne ceza verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 23 Haziran 2025 tarihli toplantısında, Beşiktaş Kulübü'ne 597 bin 500 TL para cezası verdi.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT, MERDİVENLERİN BOŞ BIRAKILMAMASI

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali üçüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı siyah-beyazlı kulübü para cezasına çarptırdı.

Beşiktaş'a, derbide taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle 560 bin TL, "merdivenlerin boş bırakılmaması" nedeniyle 37 bin 500 TL olmak üzere toplam 597 bin 500 TL para cezası uygulandı.