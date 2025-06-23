Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime

Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan&#039;dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime
Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'nci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi Ilves Tampere ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Ukrayna temsilcisinin teknik patronu, siyah-beyazlı takımla muhtemel eşleşmeye dair konuştu.

Eyüpspor'a veda ettikten sonra Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, kulübün resmi sitesine röportaj verdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel Beşiktaş eşleşmesine dair soruyu cevapladı.

Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime - 1. Resim

"BEŞİKTAŞ KELİMESİ YASAK"

Shakhtar Donetsk ile yeni sezon hazırlıklarına start veren Arda Turan, "Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama 'Beşiktaş' kelimesi bizim için yasak. Bizim için sadece ilk tur var" cevabını verdi.

"HAYATIM ACI TECRÜBELERLE DOLU"

Finlandiya temsilcisi ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 1'nci Eleme Turu maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirten genç antrenör, "Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aile içi katliam! Gencecik Eyüp öldü, ağabeyi ve babası gözaltındaAsgari ücrete zam son durum: Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maçın oyuncusu seçildi! İlkay Gündoğan'dan transfer için net sözler: Galatasaray'a gelecek mi? - SporMaçın oyuncusu İlkay'dan net sözler: G.Saray'a gelecek mi?Teknik direktörü ile kavga etmişti! Orkun Kökçü'den ilk açıklama: Bazen kontrolümü kaybediyorum - SporKulübede kavga! Milli yıldızdan olay harekete ilk açıklamaFenerbahçe'de Djiku sürprizi! Bonservisi belli oldu - SporF.Bahçe'de ayrılık kapıda! Bonservisi belli olduPotada milli heyecan: Türkiye-İtalya basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - SporPotada milli heyecan: Türkiye-İtalya basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Arkadaşının kafasında tabak kırdı! Barış Alper Yılmaz'ın görüntüleri gündem oldu - SporBarış Alper arkadaşının kafasında tabak kırdıNBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk - SporNBA'de şampiyon belli oldu! İsim değişikliği sonrası bir ilk
Sonraki Haber Yükleniyor...