Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı: Bizim için yasak kelime

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1'nci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi Ilves Tampere ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Ukrayna temsilcisinin teknik patronu, siyah-beyazlı takımla muhtemel eşleşmeye dair konuştu.

Eyüpspor'a veda ettikten sonra Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, kulübün resmi sitesine röportaj verdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel Beşiktaş eşleşmesine dair soruyu cevapladı.

"BEŞİKTAŞ KELİMESİ YASAK"

Shakhtar Donetsk ile yeni sezon hazırlıklarına start veren Arda Turan, "Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama 'Beşiktaş' kelimesi bizim için yasak. Bizim için sadece ilk tur var" cevabını verdi.

"HAYATIM ACI TECRÜBELERLE DOLU"

Finlandiya temsilcisi ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 1'nci Eleme Turu maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirten genç antrenör, "Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum" şeklinde konuştu.