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Arda Turan'ın şampiyonluk formülü: Biri bizim oyuncumuza 2 kere dokunamaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan&#039;ın şampiyonluk formülü: Biri bizim oyuncumuza 2 kere dokunamaz
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor'da sözleşmesi süresinin dolmasının ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, yeni takımında futbolcularla tanıştı. Genç çalıştırıcı, "Şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada aile görmek istiyorum" dedi.

Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından teknik direktörlük kariyerine Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te devam etme kararı alan ve geçtiğimiz ay resmi sözleşme imzalayan Arda Turan, yeni takımıyla bir araya geldi.

Arda Turan'ın şampiyonluk formülü: Biri bizim oyuncumuza 2 kere dokunamaz - 1. Resim

"BİR DAHA DİNAMO KIEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Futbolculara konuşma yapan eski mlii futbolcu, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza 2 kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabilir, kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum" dedi.

Arda Turan'ın şampiyonluk formülü: Biri bizim oyuncumuza 2 kere dokunamaz - 2. Resim

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU BU"

Yeni sezon hazırlıklarının başladığı 20 Haziran tarihine vurgu yapan Arda Turan, "Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran'da neredeyiz diye? Neden 20 Haziran'da buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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