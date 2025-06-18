Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 14:17 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 14:39 - Güncelleme:

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya'nın Ilves Tampere takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş