Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya'nın Ilves Tampere takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, ilk turdaki Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile 2'nci Eleme Turu'nda karşılaşacak.
ARDA TURAN İHTİMALİ
Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Arda Turan, Finlandiya ekibi Ilves Tampere eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
MAÇ TAKVİMİ
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasında lig aşamasına kalabilmek için 3 eleme oynayacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:
Lugano (İsviçre) / Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)
Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)
Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Braga (Portekiz)
Banik Ostrava (Çekya) / Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)
Anderlecht (Belçika) / Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)
Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova) / Utrecht (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)
Beşiktaş / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)