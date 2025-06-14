Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı

Beşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta &#039;yok artık&#039; dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş'ta 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da üyelerle paylaşıldı. Bir önceki divan kurulunda açıklanan rakam ile yeni borç arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Beşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 16 MİLYAR 463 MİLYON 665 BİN 972 TL

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL şeklinde duyurulmuştu.

ARALIK 2024-ŞUBAT 2025 ARASINDA 1,4 MİLYAR TL FARK

Siyah-beyazlılarda Aralık 2024-Şubat 2025 tarihleri arasındaki 2 aylık sürede kulüp borcunun 1 milyar 398 milyon 353 bin 664 TL artış göstermesi şaşkınlık yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul, Ankara, İzmir'de LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar günü otobüs, metro ve metrobüs bedava mı, saat kaça kadar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Skandaldan 2 ay sonra konuştu: Yumruk attığı Hasan Arat'a "malum şahıs" dedi: Gücüm yetiği kadar... - SporBeşiktaş'ta skandal: Gücüm yettiği kadar...Marcao'nun eşi kansere yakalandı! O videoya destek yağdı - SporMarcao'nun eşi kansere yakalandı! O videoya destek yağdıVe Osimhen resmen devrede! Transferi için başkanla görüştü, talebini iletti - SporVe Osimhen resmen devredeİran havadan saldırdı, eski Fenerbahçeli Itoudis'in evi vuruldu - Sporİran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi vurulduFenerbahçe'nin yıldızına 4 talip birden! İstenen rakam ise... - SporFenerbahçe'nin yıldızına 4 talip birden! İstenen rakam ise..Ali Koç'tan beklenmedik hamle! İlk adımı attı, işte yıldız isme yaptığı teklif - SporAli Koç yıldız isim için bizzat devrede
Sonraki Haber Yükleniyor...