Beşiktaş'ta 'yok artık' dedirten acı gerçek! Borç 2 ayda 1,4 milyar TL arttı

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş'ta 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da üyelerle paylaşıldı. Bir önceki divan kurulunda açıklanan rakam ile yeni borç arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 16 MİLYAR 463 MİLYON 665 BİN 972 TL

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL şeklinde duyurulmuştu.

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ARALIK 2024-ŞUBAT 2025 ARASINDA 1,4 MİLYAR TL FARK

Siyah-beyazlılarda Aralık 2024-Şubat 2025 tarihleri arasındaki 2 aylık sürede kulüp borcunun 1 milyar 398 milyon 353 bin 664 TL artış göstermesi şaşkınlık yaşattı.