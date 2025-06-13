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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, üç farklı tasarımla hazırlanan formaları resmi hesaplarından yayımladığı video ile taraftara duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

Beşiktaş’tan yeni sezon formalarını tanıttı! - 1. Resim

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

Beşiktaş’tan yeni sezon formalarını tanıttı! - 2. Resim

Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Beşiktaş’tan yeni sezon formalarını tanıttı! - 3. Resim

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.

Beşiktaş’tan yeni sezon formalarını tanıttı! - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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