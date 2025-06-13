Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı. Siyah-beyazlı kulüp, üç farklı tasarımla hazırlanan formaları resmi hesaplarından yayımladığı video ile taraftara duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.