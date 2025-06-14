Skandaldan 2 ay sonra konuştu: Yumruk attığı Hasan Arat'a "malum şahıs" dedi: Gücüm yetiği kadar...

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 12 Nisan'da gerçekleştirilen divan kurulunda, eski başkan Hasan Arat'a kürsüde açıklama yaptığı sırada yumruk atmıştı. Arat'tan "malum şahıs" diye söz eden Yamantürk, "Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil. Gücüm yettiği kadar devrinde yaptırılan 137 milyon euro borçlandırmayı takip edeceğim" dedi.

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, nisan ayında yapılan bir önceki toplantıda eski başkan Hasan Arat ile arasında yaşanan yumruklu kavga sebebiyle özür diledi.

"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUM, MALUM ŞAHISTAN DEĞİL"

Yamantürk, "Camiamdan özür diliyorum. 12 Nisan’daki toplantıda olanların olmaması lazımdı. Hak ediyor, etmiyor benim işim değil. Benim o fotoğrafta bulunmamam gerekiyordu. Kalpten özür diliyorum, kabul edin lütfen. Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil. Gücüm yettiği kadar da devrinde yaptırılan 137 milyon euro borçlandırmayı takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DİVANIN İTİBARINI YÜKSELTTİK"

Divan kurulu başkanı olarak son konuşmasını yaptığını hatırlatan Tevfik Yamantürk, "2017'de bir otel odasında aldığım telefonla bu macera başladı. Sizler de bu görevi bana emanet ettiniz. 8 yıldır doğru bildiklerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Makamların da bırakılıp gidilebileceğini, arkadan gelenlere yol açılması gerektiğini göstermek istedik. Bu süreçte kulübümüzde maalesef 7 kere seçim yapıldı. İstikrarsızlık bence doğru değil. Biz 8 yıl aynı yönetimle çalışırken, 7 seçim yapılmasını doğru bulmuyorum. 4 başkanla çalıştık. Önümüzdeki divan seçiminde 6 ila 8 başkan adayının yarışacağı bir seçim olacak. Demek ki divanın itibarını yükselttik ki bu kadar arkadaş göreve talip" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE AİDİYET DUYMAYANLAR CAMİADAN UZAK TUTULSUN"

"Ahlaki değerleri olmayan insanların Beşiktaş’tan uzak tutulması gerektiğini söylemiştik" diyen Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, şöyle devam etti: