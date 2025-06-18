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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Frank Zambo Anguissa'nın kararı netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Frank Zambo Anguissa&#039;nın kararı netleşti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligue 1 ve Premier Lig'den talipleri olan, Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş teklif ettiği öne sürülen, adı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de anılan Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Zambo Anguissa için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Zambo Anguissa için başta Premier Lig ekibi Chelsea ve Fransa temsilcisi Monaco olmak üzere pek çok kulüp devreye girmişti. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer için girişimde bulunduğu belirtilen Napoli'nin orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Yoğun ilgiye rağmen yıldız oyuncu, şu ana kadar hiçbir kulüple resmi görüşme gerçekleştirmedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Frank Zambo Anguissa'nın kararı netleşti - 1. Resim

"KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM EDECEK"

Anguissa'nın geleceği belirsizliğini korurken; İtalyan basını, yıldız isim hakkında dikkat çeken bir habere imza attı. Sözcü'nün La Gazzetta dello Sport'tan aktardığına göre; sözleşmesi 2 yıl daha devam eden Kamerunlu futbolcu, söz konusu süreci Napoli'de tamamlayacak.

"NAPOLI İKİNCİ EVİ OLDU"

Haberde, Anguissa’nın Napoli ile yaşadığı şampiyonluk sevinci ve kente duyduğu aidiyet hissinin, ayrılık kararını gözden geçirmesine neden olduğu belirtildi. Oyuncunun hem kendisi hem de ailesi için Napoli'nin artık "ikinci bir ev" olduğu vurgulandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Frank Zambo Anguissa'nın kararı netleşti - 2. Resim

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ GELİYOR

Napoli yönetiminin, 2025 başında Anguissa’ya yeni sözleşme teklif etmeyi planladığı ve taraflar arasında bu konuda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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