Fenerbahçe'nin ilgisi vardı! Kevin De Bruyne resmen Napoli'de

Premier Lig devi Manchester City ile efsaneleşen Kevin De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu. Serie A temsilcisi Napoli, Belçikalı yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Avrupa futbolunun en yetenekli orta sahalarından biri olarak gösterilen Kevin De Bruyne, İngiltere macerasını noktaladı. 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen 33 yaşındaki yıldız, artık Serie A'da sahne alacak.

Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği yıldız oyuncu, yapılan duyurunun ardından Napoli'de oynayacağı resmiyet kazandı. Yapılan açıklamada, Kevin De Bruyne ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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De Bruyne, futbol kariyerine Genk'te başladıktan sonra Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg gibi kulüplerin formasını giydi. 2015 yılında transfer olduğu Manchester City'de adeta efsaneleşen Belçikalı maestro, burada 6 Premier Lig kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı.