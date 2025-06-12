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Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya'da Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hem Suudi Arabistan’dan cazip teklifler alan hem de Galatasaray ile temasta olduğu öne sürülen tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız orta saha, Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler aldı.

Suudi kulüplerinin birden fazla teklif sunduğu belirtilirken, Hakan'ın bu önerileri masaya yatırdığı ve ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede - 1. Resim

INTER, 40 MİLYON EURO BEKLİYOR

İtalyan devi, yıldız oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kulüp, ayrılık ihtimaline karşılık alternatif isimler üzerinde de çalışmalara başladı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede - 2. Resim

GALATASARAY TEMASI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Ekol TV'nin geçtiği özel habere göre, Galatasaray da eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Inter'e resmi teklif sunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü. Milli yıldızın da Galatasaray'a dönüş fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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