Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 17:53 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 17:54 - Güncelleme:

İtalya'da Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hem Suudi Arabistan’dan cazip teklifler alan hem de Galatasaray ile temasta olduğu öne sürülen tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız orta saha, Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler aldı. Suudi kulüplerinin birden fazla teklif sunduğu belirtilirken, Hakan'ın bu önerileri masaya yatırdığı ve ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi. İlgili Haber Fenerbahçe'den golcü operasyonu! İstediği maaş ve imza parası belli oldu INTER, 40 MİLYON EURO BEKLİYOR İtalyan devi, yıldız oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kulüp, ayrılık ihtimaline karşılık alternatif isimler üzerinde de çalışmalara başladı. GALATASARAY TEMASI GERÇEKLEŞTİ Öte yandan Ekol TV'nin geçtiği özel habere göre, Galatasaray da eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Inter'e resmi teklif sunduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü. Milli yıldızın da Galatasaray'a dönüş fikrine sıcak baktığı aktarıldı. Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. İlgili Haber Galatasaray'dan bomba bir transfer daha! Takas formülü devreye giriyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran