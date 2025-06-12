Galatasaray'dan bomba bir transfer daha! Takas formülü devreye giriyor

Osimhen ile anlaşma sağlayamayan ve Morata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da santrfor arayışına hız verildi. Gündemdeki isim ise Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo. Sarı kırmızılılar, golcü isim için 'takas' formülünü devreye sokabilir. İşte detaylar...

Transfer dönemine Leroy Sane bombası ile başlayan Galatasaray, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Osimhen konusunda sonuca ulaşamayan ve Morata ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar, gol yollarını güçlendirmek için yeni hamle hazırlığında.

Süper Lig ekibi Göztepe ile çıktığı 33 maçta 17 gol atıp 10 da asist üreten Romulo, Galatasaray'ın radarında. Sabah'ın haberine göre; santrfor arayışındaki sarı kırmızılılar, alternatifler arasına başarılı ismi de yazdı.

ROMULO İÇİN 'TAKAS' FORMÜLÜ

Göztepe'nin Romulo için 15 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Galatasaray bu transferi takas formülüyle bitirebilir.

Galatasaray'ın Köhn, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri takasta kullanarak Romulo'nun bonservisini aşağı çekmeyi planladığı aktarıldı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

3 yıl daha Göztepe ile sözleşmesi bulunan Romulo'nun Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.