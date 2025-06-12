Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! Galatasaray'ın eski hocasıyla anlaşmaya vardı

Acun Ilıcalı'nın yüzde 74 hissesini elinde bulundurduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor, Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'deki yöneticilik görevinden istifa etmesiyle gündem olan Acun Ilıcalı, bu kez attığı bambaşka bir adımla adından söz ettirdi. Hull City'nin sahibi Ilıcalı, yüzde 74 hissesini satın aldığı Slovenya Ligi takımlarından Maribor'un antrenörünü belirledi.

Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Slovenya temsilcisi ile sözleşme imzaladı.

Maribor'un yaptığı açıklamada, takımın başına 35 yaşındaki Tanrıvermiş'in getirildiği belirtildi.

Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Slovenya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.

GALATASARAY'DA GÖREV ALDI

Galatasaray altyapısında başladığı teknik adamlık kariyerinde A takımda yardımcı antrenör, Roma 18 Yaş Altı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, ekim ayında Avusturya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.

Göreve başladığında 9. haftası geride kalan ligde 9 puanla 12. sırada yer alan St. Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde sezonu 53 puanla 4. sırada tamamladı.