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Acun Ilıcalı'dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı&#039;dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini gidermeyen Fenerbahçe'de bir deprem daha... Eylül ayında kongreye gidecek olan Ali Koç yönetiminden çarpıcı bir istifa kararı geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı istifa ettiğini duyurdu.

ACUN'DAN FENERBAHÇE'YE VEDA MESAJI 

Premier Lig'de Hull City'in patronu olan Acun Ilıcalı Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. X hesabından açıklama yapan Acun, aldığı eleştirilere dikkat çekti. Ali Koç başta olmak üzere bütün yöneticilerine ve taraftara teşekkür eden Acun Ilıcalı, yaptığı her şeyi Fenerbahçe için yaptığını söyledi.

Acun Ilıcalı'dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı - 1. Resim

Acun Ilıcalı şunları kaydetti:

"Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Acun Ilıcalı'dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı - 2. Resim

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Acun Ilıcalı"

Acun Ilıcalı'dan kongre öncesi istifa kararı! Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevini bıraktı - 2. Resim

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın ayrılık kararına ilişkin açıklama yapıldı. X üzerinden yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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