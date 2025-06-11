Fenerbahçe'den istifa etmişti! Ali Koç'tan Acun Ilıcalı için duygusal veda

Kulüpten istifa ettiğini duyuran Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya Ali Koç'tan duygusal veda geldi. Ali Koç, 'dostum' dediği Acun Ilıcalı'ya teşekkür edip, başarılar diledi.

Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini gidermeyen Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı istifa ettiğini duyurdu.

Kararın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ilk açıklama geldi. Duygusal bir veda yapan Ali Koç şunları kaydetti:

TEŞEKKÜRLER SEVGİLİ DOSTUM

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı,

Fenerbahçe’mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin.

Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

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HER ZAMAN YANIMIZDA OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM

Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz.

Her daim yolun açık, şansın bol olsun.

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"