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Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı! Ali Koç yeni sezon için son sözü söyledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Jose Mourinho kararı! Ali Koç yeni sezon için son sözü söyledi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper ligde sezonu 2. sırada tamamlayarak kupa hasretini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho için beklenen karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho için son sözü söyledi.

Fenerbahçe teknik direktörlüğüne büyük umutlarla getirilen Jose Mourinho, bu sezon da şampiyonluk hasretini gideremedi. Süper Lig'de 11 sezondur kupa hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho için son karar verildi.

ALİ KOÇ İLE MOU ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Başkan Jose Mourinho ile İngiltere’de bir araya gelerek gelecek sene için görüşmelerde bulunmuştu.

YÖNETİM KURULU MOURİNHO'NUN GELECEĞİNİ KONUŞTU

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında yöneticilerle bir araya gelerek Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

ALİ KOÇ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla devam kararı aldı.

Temmuz ayında hazırlık maçlarıyla yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho takımın başında olmayı sürdürecek.

Mourinho’ya yardımcı olması için Premier Lig’den 3 antrenör ile temasa geçildiği de iddialar arasında.

ACUN TAKIMDAN MOU İÇİN Mİ AYRILDI?

Bir diğer iddiaya göre Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden ayrılan Acun Ilıcalı'nın Mourinho ile devam edilmesine karşı olduğu yönünde. İddialara göre Acun Ilıcalı, Mourinho kararı sonrasında Fenerbahçe'den istifa etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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