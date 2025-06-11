O sözler imzayı patlattı! Ali Koç’un “ciğeri beş para etmez insanlar” tanımı infiale yol açtı

F.Bahçe’de yönetimi erken seçime götürmek için 153 noktada gerçekleştirilen imza kampanyası daha da hızlandı. Muhalifler #Son2500imza “hashtag”i ile kulüp üyelerini imzaya davet ediyor…

M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geleneksel bayramlaşma töreninde imza toplayanlara yönelik ağır sözler sarf etmesi, muhalefeti harekete geçirdi. İmza toplanmasını kendisine karşı “İtibar suikastı” olarak değerlendiren Koç’un “Biz bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz” şeklindeki sözleri camiada infiale yol açtı. Mahmut Uslu “Taraftara ve kongre üyelerine hakaret eden Ali Koç, derhal istifa etmelidir” derken Hakan Bilal Kutlualp ile İlhan Ekşioğlu “Yürütülen bu kampanya kulübü kaosa sürükleme harekâtı değil, kulübü kaostan çıkarma harekâtıdır” açıklamasını yaptı.

İMZALAR 14 BİNİ BULDU

Fenerbahçe Bağımsız Kongre Üyeleri Dayanışması, sosyal medya hesabından “Hakaret edeceğiniz en son kitle, bu kulübün gerçek sahibi olan Fenerbahçelilerdir” açıklamasını yaptı. “Geleceğe imza” adıyla açılan platform da 153 noktada imza kampanyasının bütün hızıyla sürdüğünü duyurdu. Toplanan imzaların 14 binleri bulduğu öğrenilirken Ali Koç’u istemeyen Fenerbahçelilerin #Son2500imza hashtag’i ile üyeleri imzaya davet etmesi üzerine imza noktalarındaki hareketliliğin arttığı belirtildi. Aziz Yıldırım, son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oyu hatırlatıp “Bunun bir fazlası imzayı getirin aday olayım” demişti.

6 AY SONRA YENİ SÖZLEŞME

Brezilya basınına konuşan ve F.Bahçe’ye transferini anlatan Anderson Talisca, “Bahia’ya (eski kulübü) devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu. Sözümü tuttum” derken Brezilya’ya dönüp dönmeyeceği sorusuna, “Fenerbahçe ile sözleşmem 1,5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez” karşılığında bulundu.

SKRİNİAR’DAN ÖVGÜ

F.Bahçe Real gibi

Milan Skriniar katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında, “F.Bahçe üst düzey bir kulüp. Bu sezon belki pek belli olmadı ama Real Madrid çapında bir kulübe sahipler” derken transferi için, “PSG yönetimiyle görüşeceğim. Ailem için şu anda bir kiralık kontrat istemem. Uzun vadeli sözleşme olsun istiyorum” sözlerini kullandı.