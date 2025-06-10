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Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray yolunda! Kulübüyle bile görüştüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon karşı karşıya getiren isim, sarı kırmızılıların yeniden gündeminde. Yönetim, yıldız futbolcunun kulübü ile iletişime geçerek detayları sordu. Sarı lacivertliler beklemede. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon devre arasında Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Milan Skriniar, iki kulüp arasında yeni bir yarışa neden olacak gibi görünüyor.

Sezonu sarı lacivertli formayla kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi PSG'de olan yıldız oyuncu için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldiği iddia edildi.

PSG İLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; sarı kırmızılı ekip, Skriniar'ın transferi için PSG ile iletişime geçti ve maddi beklentilerini sordu. Fransız kulübü, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis talep ettiğini sarı kırmızılı kulübe iletti. 

FUTBOLCU İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Ayrıca sarı kırmızılıların Skriniar ile de Galatasaray'da forma giymeye istekli olup olmadığını öğrenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla iletişime geçtiği ve transfer konusunda nabız yokladığı aktarıldı. 

Haberin detayında, Slovak oyuncunun transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Skriniar'ın Avrupa'da kalmak istiyorsa maaşında önemli ölçüde indirime gitmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray yolunda! Kulübüyle bile görüştüler - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE CEVAP VERMEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Skriniar'a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği ancak Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu cevap vermediği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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