Fenerbahçe 'yılın takası' için harekete geçti! Yıldızlar yer değiştiriyor

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, önceliği hücum hattına verdi. Sarı lacivertlilerin golcüsüne çıkan sürpriz talip ise işleri değiştirdi. Fenerbahçe, eski teknik direktörü Jorge Jesus'un gol makinesi ile Youssef En-Nesyri'yi takas etmek istiyor. Dusan Tadic de devrede... İşte bomba transfer hamlesinin detayları ve son gelişmeler...

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde 2024-2025 sezonunu kupasız kapatan Fenerbahçe, işleri önümüzdeki sezon değiştirmek için harekete geçti. Takımdaki eksikleri bir bir belirleyen teknik heyet, bu mevkileri yıldız isimlerle takviye etmek istiyor. Listesindeki oyuncularla temasa geçen sarı lacivertliler, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

SUUDİ EKİBİNDEN BEKLENMEYEN TEKLİF

Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa'da istediği oyuncuyu bulamayan Suudi ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için haber gönderdi. Sarı lacivertliler de Faslı golcüye karşılık Al-Hilal'den Aleksandar Mitrovic'i istedi.

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Sırp golcünün Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü.

TADIC İLE TEMASTA

Sırp golcünün daha önce Dusan Tadic'ten Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı biliniyor. Öte yandan Al-Hilal ile yılın takası için görüşmelerin bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirse bile yine Avrupa'da oynayan önemli bir golcüyü de kadrosuna katmayı planlıyor. Bu isim için de çalışmalar devam ediyor.

36 MAÇTA 28 GOL

Mitrovic, bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. Mitrovic süre bazında 99 dakikada bir ağları sarstı.