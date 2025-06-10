Fenerbahçe'de alternatif hazırlığı! Stopere Christensen

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 04:10 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 04:11 - Güncelleme:

Fenerbahçe bir taraftan geride kalan sezonda kiralık oynayan Milan Skriniar için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, diğer taraftan alternatiflerini de hazırlıyor.

İspanyol basını, sarı lacivertlilerin Barcelona’nın stoperi Andreas Christensen’i listesine aldığını yazdı. Sezonun büyük bölümünde sakatlığı yüzünden oynayamayan 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Barcelona gözden çıkarmış durumda.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe