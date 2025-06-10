Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdırıldı! Dikkat çeken '23.19.32' detayı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları internete düştü, sızdırılan 'deplasman' ve 'alternatif' forma taraftarı ikiye böldü. Bir formada yer alan '23.19.32' detayı da dikkat çekti.

Galatasaray'ın 2025-2026 yeni sezon 'deplasman' ve 'alternatif' forması internette paylaşıldı. Sızdırılan formalar kısa sürede yüz binlerce görüntüleme ve paylaşım alırken, taraftarlar adeta ikiye bölündü.

Puma'nın dizayn ettiği yeni sezon formalarının siparişinin önceden verildiği, bundan dolayı 4 yıldızlı olarak tasarlandığı ancak formaların 5 yıldızlı olarak çıkarılacağı ifade edildi.

"MEKTEB-İ SULTANİ" İBARESİ

Sarı kırmızılıların 3'üncü forması ağırlıklı olarak 'bordo' renginde olup, altın rengi logolar ve siyah uygulamalarla birleştirildi. Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısından esinlenerek tasarlanan 'üçüncü forma' özel bir desene sahip.

Öte yandan formanın ense kısmında da 'Mekteb-i Sultani' yazısı yer aldı. Sosyal medyada birçok taraftar bu formayı eleştirdi.

23.19.32 DETAYI

UEFA Kupası zaferini anımsatan deplasman formasında ise 'saat detayı' dikkat çekti. Beyaz renkte tasarlanan bu formanın ense kısmında, Popescu'nun UEFA Kupası'nı kazandıran penaltı vuruşunu gerçekleştirdiği an olan 23.19.32 saniyesi işlendi.

Formalar gerçekten Puma'nın yeni sezon tasarımı mı yoksa taraftarların tasarımı mı tartışma konusu olurken, formaların tanıtımına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İşte o formalar...