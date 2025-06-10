Galatasaray'ın yıldızından ima dolu sözler! "Geri dönmeme ihtimalim var"

Portekiz'in şampiyon olduğu maçta penaltı kaçıran Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, "Eylül'de geri dönmeme ihtimalim var" diyerek milli takımdan emekli olacağını ima etti.

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Portekiz seri penaltı atışları sonucu İspanya'yı 5-3 mağlup ederek ikinci kez bu turnuvadaki şampiyonluğuna ulaştı.

Bu çekişmeli karşılaşmada Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, penaltı kaçırarak karşılaşmaya damgasını vurdu.

"HAYATTA GELİŞMEK ZORUNDASINIZ"

Morata, duygularını şöyle anlattı:

"Şu an Eylül ayında oynanacak Dünya Kupası elemelerinde takımda olup olmayacağım düşünmüyorum. Sadece takım arkadaşlarımı ve olanları düşünüyorum Elbette, Eylül ayında geri dönmeme ihtimalim var. Ağlamadım. Ağlamak için isteğim yok değildi ama hayatta gelişmek zorundasınız.

Tribünde çocuklarım ve ailem var. Son zamanlarda kazanma sırası bizde olduğu gibi, şimdi de zor bir dönemden geçme sırası bizde ama hayatta öğrenmek gerekir. İyi şut atmadığım açık, daha iyisini yapabilirdim."