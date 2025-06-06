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Yenikapı'nın sır perdesi aralandı: Morata'nın kutlamaları terk etme sebebi Icardi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yenikapı&#039;nın sır perdesi aralandı: Morata&#039;nın kutlamaları terk etme sebebi Icardi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk eden Alvaro Morata'nın bu hareketinin asıl sebebi ortaya çıktı. Başrolde Mauro Icardi'nin olduğu iddia edilirken, İspanyol futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de 25'inci kez şampiyon olarak 5'inci yıldızı takan Galatasaray, kutlamaları Yenikapı'da yüz binlerce taraftarı ile birlikte yaptı. Kutlamaları terk eden Alavro Morata'nın bu tavrı tartışma konusu olurken, yıldız ismin Yenikapı'yı çocuğu hasta olduğu için terk etmek zorunda kaldığı iddia edilmişti. Tüm yaşananların sır perdesi aralandı, altından çok başka şeyler çıktı...

ŞAKAYI YANLIŞ ANLADI

Morata’yı sarı kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü...

Sözcü'nün haberine göre; Arjantinli yıldız bir espri yaptı ancak Morata bu espriyi yanlış anladı. Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi. İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı.

Yenikapı'nın sır perdesi aralandı: Morata'nın kutlamaları terk etme sebebi Icardi - 1. Resim

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Milan’dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon euroya kiralanan Morata’nın, yaşananların ardından Galatasaray’da kalması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde “Santrfor alacağız” diyerek Morata’nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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